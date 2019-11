Selv om kuglelyn opstår i den ladede luft under et tordenvejr, kan de ikke sammenlignes med almindelige lyn. Faktisk forsvinder kuglelyn så hurtigt, at det er stort set umuligt at finde ud af, hvordan de opstår. På billedet ses et tordenvejr over Las Vegas i USA. (Arkivfoto)

Kuglelyn er et mysterium der plager forskerne

Kuglelyn er på størrelse med bolde, men de er svære at observere, fordi de opstår meget pludseligt. Forskerne kæmper med at give en forklaring.

Faktisk forsvinder kuglelyn så hurtigt, at det er stort set umuligt at finde ud af, hvordan de opstår. Der er endda nogle, som mener, de er et større mysterium end sorte huller.

