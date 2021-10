Krumspring udfordrer stadig fagforeninger

Fredag den 15. oktober fylder arbejderbevægelsen rundt. Da er det 150 år siden, at "Den Internationale Arbejderforening for Danmark" - som senere blev til Fagbevægelsens Hovedorganisation og Socialdemokratiet - blev grundlagt.

En af de ting, som optager fagbevægelsen 150 år efter grundlæggelsen, er "de soloselvstændige".

De soloselvstændige - eller falske selvstændige, som fagbevægelsen kalder dem - er personer, som arbejder for firmaer i eksempelvis udbringningsbranchen og rengøringsbranchen, men ikke er lønmodtagere.

På nogle måder udfordrer de fagforeningerne, vurderer Christian Lyhne Ibsen, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet.

- Der har altid været lommer på arbejdsmarkedet, som ikke har været inden for den danske model. Men her går vi over på nogle områder, hvor fagforeningerne har haft en interesse i at organisere på området, siger han.

Han mener, at fagforeningerne er meget optagede af de soloselvstændige og deres vilkår. Men fordi de ikke er lønmodtagere, udfordrer det fagforeningerne.

- Det er klart, at så længe de ikke anses som lønmodtagere, så står fagforeningerne også lidt i et vadested, siger han.

I januar underskrev 3F Transport og Dansk Erhverv en brancheoverenskomst for madudbringning, som takeaway-firmaet Just Eat tilsluttede sig.

Men flere af konkurrenterne lod være. Det gælder blandt andet Wolt, som fastholder, at deres bude er soloselvstændige.

Wolt vil gerne beholde den fleksibilitet, som deres bude er glade for, fortæller firmaets kommunikationsansvarlige, Mikkel Tofte Jørgensen.

- Fleksibiliteten rækker jo ud over at være fri til at møde ind, når man vil. Man kan også vælge, om man vil afslå en ordre, og om du vil samarbejde med andre end bare Wolt, siger han.

Mikkel Tofte Jørgensen fremhæver en undersøgelse fra analyseinstituttet Voxmeter. Den viser, at 68 procent af Wolts bude foretrækker at være selvstændige.

Forbundssekretær i 3F Henning Overgaard mener, at der skal være plads til fleksibilitet, men at falske selvstændige skaber udfordringer.

- Det er en udfordring, hvis jobbene får så utryg en konstellation, at lønmodtagerne ikke kan føle sig trygge ved, om de kan betale deres regninger eller låne penge i banken og være en del af vores almindelige samfund, siger han.

Han opfatter fremgangsmåden med soloselvstændige som en kreativ måde at undslå sig et arbejdsgiveransvar på.

- Hvad end vi taler om madbude, tjenere eller rengøringsfolk, så gælder det samme, at når de her apps ikke påtager sig et arbejdsgiveransvar, så tager det rettigheder ud af hænderne på dem, siger Henning Overgaard.

Derfor hilser han også regeringens forslag om en formodningsregel velkommen. Det ville betyde, at arbejdere er lønmodtagere, medmindre de kan bevise, at de er selvstændige.

Mikkel Tofte Jørgensen forstår godt, at fagforeningerne kan være bekymrede. Men han understreger, at Wolt gerne vil finde en middelvej, som sikrer frihed og tryghed for budene.

Omvendt mener Henning Overgaard ikke, at det at være lønmodtager og have en overenskomst står i vejen for fleksible arbejdstider.