Kronvidne i Rigsretten: Styrelse efterlyste rammer

- Det var vel præcis et af problemerne i denne her sammenhæng. Det var også Udlændingestyrelsens frustration, og man efterlyste retningslinjer - særligt i forhold til de internationale forpligtelser, men de kom altså først noget senere, siger Lykke Sørensen.

Lykke Sørensen er et af de centrale vidner i sagen mod den tidligere minister Inger Støjberg, der er tiltalt for i 2016 at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks om at adskille asylpar.

Retningslinjerne til Udlændingestyrelsen kom i december 2016.

Da var det ti måneder siden, at Inger Støjberg i en pressemeddelelse havde meddelt, at hun ville adskille alle mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle eller samlever - uden at nævne undtagelser.

Lykke Sørensen forklarer i Rigsretten, at det ikke er usædvanligt, at der laves nye regler, uden at der er retningslinjer klar.

- Udgangspunktet var, at Udlændingestyrelsen skulle administrere efter det, som var gældende ret. Men Udlændingestyrelsen efterlyste jo rammerne. Det var ikke så nemt at få fastlagt helt præcist, hvor de rammer lå, siger hun.

Ifølge hende var der flere grunde til, at det tog ti måneder at lave retningslinjerne.

- En af grundene er, at det var vanskeligt at få fastlagt ret præcist, hvad for elementer, der skulle indgå i det. Så havde vi også andet at lave i den periode - at besvare spørgsmål og håndtere samråd.

- Jeg erindrer det sådan, at vi var ved at have en ret færdig skabelon en gang i september, siger hun og og fortæller, at der så var drøftelser frem og tilbage, inden de klar i december.

Anklager Jon Lauritzen vil vide, om de overvejede at give besked til Udlændingestyrelsen om at afvente retningslinjerne, før de begyndte at adskille par.

- Det gjorde vi ikke. Det var ikke aktuelt. Der var et ønske om, at det her skulle ske nu. Der var et stærkt ønske fra ministeren. Så for os var det ikke overhovedet en overvejelse, siger Lykke Sørensen.

Hun gentager også senere, at det for Inger Støjberg havde været vanskeligt at acceptere, at der ikke kunne være en undtagelsesfri ordning.

Afhøringen af Lykke Sørensen begyndte i onsdags og ventes færdiggjort senere mandag.