Kronprinsparret skal se EM-semifinale på Wembley

Det er Dansk Boldspil-Union (DBU), der har inviteret kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian.

- Det er helt naturligt, at den kongelige familie - også her - repræsenterer Danmark, siger kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, i et skriftligt citat.

For størstedelen af de danske fans vil det ikke være muligt at se kampen på Wembley. Det skyldes de strenge indrejseregler i England grundet coronakrisen.

Reglerne betyder at man skal i ti dages karantæne ved indrejse i landet også hvis man er vaccineret.

Derfor er det kun muligt for danskere bosiddende i England at se onsdagens kamp.

Men den regel gælder ikke for VIP-gæster, hvilket er årsagen til, at repræsentanter for det danske kongehus kan deltage.

Ifølge Ekstra Bladet var også kulturminister Joy Mogensen (S) inviteret til at overvære onsdagens kamp som en VIP-gæst.

Men det tilbud har hun valgt takke nej til, oplyser ministeriets pressetjeneste til Ritzau.