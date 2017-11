Kronprinsparret hædrer fantasifuldt dj-kollektiv

En række særlige præstationer inden for dansk kultur og socialt arbejde blev hædret lørdag aften. Her fandt den årlige uddeling af kronprinsesse Mary og kronprins Frederiks priser sted i Jysk Musikteater i Silkeborg.

Kronprinsparrets Kulturpris på 500.000 kroner går til dj-kollektivet Den Sorte Skole, som består af de to samplere og komponister Martin Højland og Simon Dokkedal.

Den Sorte Skole har i snart 15 år skabt ny musik ved at mikse bidder af eksisterende musik sammen på nye måder.

Duoen er især kendt for deres liveoptrædener, hvor de lader visuel kunst og musik gå op i en højere enhed, lyder det i begrundelsen.

- Den Sorte Skoles univers er præget af en kompromisløshed, konsekvens og stærk fornemmelse for detaljen.

- Kronprinsparrets Kulturpris gives for det visionære arbejde, der udføres med stor fantasi og kreativitet, der skaber et lydunivers i særklasse, lyder det.

Den anden af de to store priser, Kronprinsparrets Sociale Pris på 500.000 kroner, går til organisationen DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur.

Modtageren af den sociale pris har i over 30 år arbejdet for at give herboende torturofre og deres familier en værdig tilværelse i Danmark og for at forebygge tortur på internationalt plan.

Organisationen er førende inden for sit felt, lyder det i begrundelsen:

- Menneskeheden har brug for organisationer som DIGNITY. Som danskere kan vi være stolte over det uvurderlige arbejde, DIGNITY som dansk organisation yder i Danmark og internationalt.

- Kronprinsparrets Sociale Pris gives for organisationens samlede indsats gennem årene. Vi håber, at opmærksomheden kan være med til at skærpe fokus på vigtigheden af at afskaffe tortur og sikre alle mennesker et værdigt liv, lyder det.

Priserne blev uddelt af kronprinsesse Mary og kronprins Frederik.

Kronprinsparret uddelte desuden to Stjernedryspriser på 50.000 kroner til særlige talenter.

Den ene Stjernedryspris gik til beklædningsdesigner Cecilie Bahnsen. Den anden gik til podcasten Third Ear ved Tim Hinman og Krister Moltzen.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederiks priser blev indstiftet af Bikubenfonden i 2004 som en bryllupsgave til Kronprinsparret.