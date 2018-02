Kronprinsparret besøger igen prins Henrik på hospitalet

Prins Henrik har været indlagt på Rigshospitalet siden 28. januar efter at have været i Sharm el Sheikh i Egypten.

Det har tidligere været meddelt fra kongehuset, at prinsen har fået konstateret en godartet svulst i venstre lunge, og at han skulle i behandling for en lungeinfektion.

Men siden meldingen om prinsens forværrede tilstand, har der ikke været oplyst nyt om hans tilstand.

De kongelige ankom søndag i tre sorte biler, og de blev mødt af en person fra hospitalet ved indgangen. Efter en times tid kørte familien fra hospitalet igen.

Det er tredje gang siden fredag, at kronprinsparret og parrets to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella, har besøgt prinsen.

Søndag formiddag bekræftede kongehuset over for Ritzau, at prins Henriks yngre søster Catherine de Monpezat også har besøgt prinsen, og at hun opholder sig i Danmark.

Fredag meddelte kongehuset, at kronprins Frederik afbrød sit ophold i Sydkorea i forbindelse med vinter-OL, fordi prins Henriks tilstand var "alvorligt forværret".

Han hjemvendte til Danmark fredag, og siden har den kongelige familie besøgt prinsen på skift.

Lørdag eftermiddag var hele familien sammen på besøg på Rigshospitalet.