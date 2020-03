Kronprinsessen sender håndsrækning ud under coronakrise

De børn, som er på krisecenter sammen med deres mor under coronakrisen, kan forvente at modtage en rygsæk med blandt andet en hilsen fra kronprinsesse Mary.

Ud over en hilsen fra kronprinsessen indeholder rygsækkene blandt andet toiletsager og en bamse.

Coronakrisen har medført, at antallet af kvinder, som henvender sig til et krisecenter på grund af vold i deres nære relationer, er steget markant.

Det er forventeligt, at antallet af henvendelser vil stige i de kommende uger, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Vi ved, at stress og pres kan eskalere vold i et parforhold. Og når det øvrige samfundet er lukket ned, er mange kvinder og børn tvunget til at være i volden hele tiden.

- Med rygsækkene ønsker vi at vise børnene, at der bliver taget hånd om dem, og at volden aldrig er deres skyld og aldrig kan retfærdiggøres, siger kronprinsesse Mary i meddelelsen.

Der bliver i disse dage oprettet 55 nye nødpladser til kvinderne, hvor der også er plads til børn, lyder det i meddelelsen.

Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden, forklarer, at formålet med rygsækken i starten var at dække et praktisk behov.

- I dag fungerer rygsækken også som en støtte til det afgørende arbejde, krisecentrene gør for at bearbejde voldsudsatte børns følelser, oplevelser og traumer, siger hun i pressemeddelelsen.

Siden 2008 har mere end 25.000 børn ifølge Mary Fonden modtaget en rygsæk.

De er givet i samarbejde med Ole Kirks Fond og Landsorganisation af Kvindekrisecenter.

Rygsækkene plejer også at indeholde en opfordring til at sende en hilsen eller tegning retur.