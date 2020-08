Kronprinsesse Mary bliver hovedtaler ved Copenhagen Pride

Kronprinsesse Mary bliver hovedtaler ved dette års Copenhagen Pride-show 22. august.

Det oplyser Copenhagen Pride i en pressemeddelelse.

- Kronprinsessen har ved flere lejligheder vist sin opbakning til LGBTI+-miljøet og talt for lige rettigheder for alle, siger Lars Henriksen, der er forperson hos Copenhagen Pride:

- Det er et stærkt signal, som viser, at i Danmark er vi forenede - fra høj til lav i vores samfund - i bestræbelsen på at alle skal være trygge og vide, at de er skattede medlemmer af vores samfund.

Copenhagen Pride finder i år sted fra 17. august til 23. august, hvor der vil blive afviklet en lang række begivenheder fra Rådhuspladsen i København.

Paraden, som er en klassisk del af Copenhagen Pride, er dog i år blevet aflyst på grund af coronavirusset.

I stedet bliver arrangementet markeret med blandt andet et tv-show. Det er i den forbindelse, at kronprinsessen vil holde sin tale.

Det er ikke første gang, at kronprinsessen engagerer sig i et pride-arrangement.

Sidste år blev det offentliggjort, at kronprinsessen bliver protektor for Copenhagen 2021, som bliver et arrangement over flere dage med forskellige begivenheder.

Blandt andet kommer Copenhagen 2021 til at tælle begivenheder som Worldpride og Eurogames.

- Kronprinsessen tager en aktiv interesse i vores arbejde med eventen, og vi er meget glade for hendes støtte, siger Lars Henriksen fra Copenhagen Pride.

Copenhagen 2021 står næste år til at finde sted fra 12. august til 22. august.