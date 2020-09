Kronprinseparret udskyder tur til Holland på grund af corona

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Kronprinseparret skulle have stået i spidsen for erhvervsdelegationen, der skulle have deltaget i en konference under temaet "Partnering for Green Transition".

Konferencen er imidlertid blevet aflyst og erstattet med en virtuel konference på grund af coronapandemien. Kronprins Frederik holder åbningstalen til den virtuelle konference.

Den fysiske konference var ellers skemalagt til at omfatte både virksomhedsbesøg og seminarer i de hollandske byer Rotterdam og Haag.

Formålet med besøget var at styrke forholdet mellem Danmark og Holland og for at understøtte danske virksomheders vækst og position på de pågældende markeder.

Kongehuset oplyser desuden, at kronprinseparret vil aflægge fysisk besøg i Holland, når det igen er muligt.

I 2015 aflagde den hollandske kong Willem-Alexander og dronning Máxim besøg i Danmark.

Også da var grøn vækst på dagsordenen, ligesom besøget også skulle sætte fokus på medico- og uddannelsessektoren.

Her besøgte den hollandske konge og dronning Fredensborg Slot, hvor parret tog del i en gammel tradition.

Parret indridsede deres navne i en vinduesrude, hvilket har været skik for statsoverhoveder og gæster af fyrstelig rang, der besøgte slottet, i 140 år.