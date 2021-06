Kronprinsen stopper som aktiv i OL-komité

Selv kalder kronprinsen det for et stort privilegie at have været med til at "udbrede de olympiske idealer" og have fået unge og ældre i gang med sport.

- Mit arbejde i IOC inspirerede mig blandt andet til at etablere Royal Run, som jeg er meget stolt af. Selv om min tid som aktivt IOC-medlem slutter i Tokyo, så vil jeg fortsat bære de olympiske værdier videre i mit fremtidige virke, siger kronprins Frederik i pressemeddelelsen.

Han uddyber, at udtrædelsen vil give ham mulighed for at intensivere arbejdet med andre emner - herunder den grønne dagsorden.

Kronprins Frederik blev første gang valgt som medlem af IOC i 2009. I 2017 fik han genvalg til yderligere otte år, men så lang tid bliver det altså ikke til.

Kulturminister Joy Mogensen (S) takker i en pressemeddelelse prinsen for sit engagement i IOC.

- Regeringen håber samtidig, at H.K.H. Kronprinsen også efter sin udtræden af IOC vil fortsætte sin uvurderlige indsats for dansk idræt, både i forhold til elite og bredde.

Kronprins Frederiks rolle i komitéen har dog ikke været uden kontroverser.

Rusland blev inden OL i 2016 afsløret i statsstøttet doping af atleter, og et bredt flertal i Folketinget og den danske regering ønskede at udelukke Rusland fra det OL, der blev afholdt i Rio de Janeiro.

Alligevel stemte kronprinsen i IOC for, at Rusland ikke som helhed skulle udelukkes fra legene.

Efter afstemningen om russisk udelukkelse eller ej opstillede IOC en række skærpede krav, som alle internationale forbund skulle vurdere de russiske deltagere ud fra.

Året efter udtalte kronprins Frederik sig i bogen "Under bjælken" af forfatter Jens Andersen om sagen, hvor han sagde, at han havde "fået på puklen" for at sige, han stod inde for beslutningen i IOC.

- Og jeg er blevet beskyldt for at have talt imod den daværende kultur- og sportsminister (Bertel Haarder (V), red.) i Danmark.

- Det har jeg ikke gjort, og jeg ville jo have bedrevet udenrigspolitik, hvis jeg ene mand havde bedt om at få ordet i IOC-forsamlingen og sagt: "Jeg synes, det er forkasteligt, at alle russiske sportsudøvere ikke bliver udelukket", lød det fra prinsen i bogen.

Kronprins Frederik ønsker nu et passivt medlemskab af komitéen. Det skal bestyrelsen i IOC tage stilling til.