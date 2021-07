Kronprinsen skal kun kortvarigt forbi De Olympiske Lege

Kronprins Frederik skal kun kortvarigt være til stede under De Olympiske Lege i Tokyo grundet covid-19-pandemien.

Det skal han i sin egenskab af medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Han skal overvære åbningsceremonien den 23. juli i det omfang de gældende retningslinjer tillader og skal frem til 26. juli også være til stede ved udvalgte konkurrencer, som ikke er videre specificeret.

I samme ombæring skal kronprinsen deltage i komitéens 138. generalforsamling, hvor han udtræder som aktivt medlem.

Tidligere har han selv kaldt det et stort privilegie at have været med til at "udbrede de olympiske idealer" og have fået unge og ældre i gang med sport.

- Mit arbejde i IOC inspirerede mig blandt andet til at etablere Royal Run, som jeg er meget stolt af.

- Selv om min tid som aktivt IOC-medlem slutter i Tokyo, så vil jeg fortsat bære de olympiske værdier videre i mit fremtidige virke, sagde kronprinsen tilbage i juni.

Han blev første gang valgt ind som medlem i 2009. I 2017 fik han genvalg til yderligere otte år, men så lang tid skulle det altså ikke blive til.

Det kortvarige visit under legene i Tokyo betyder, at han i langt størstedelen af de danske sportsbegivenheder ikke vil være til stede under eventuelle medaljeceremonier.

Det gælder blandt andet for de danske håndboldherrer, der senest i 2016 vandt OL-guld.

Han vil dog være i stand til at overvære en af de indledende kampe i gruppespillet.

Heller ikke ved mulige medaljeoverrækkelser i roning vil han ifølge programmet på kongehusets egen hjemmeside deltage.

Der vil dog i det hele taget ikke være mange tilskuere på plads, når de heldige vindere skal hædres for deres bedrifter.

Det er nemlig kun en uge siden, at den japanske minister Tamayo Marukawa slog fast, at OL i Tokyo bliver uden tilskuere på tribunerne. Hun har det politiske ansvar for afviklingen af legene.