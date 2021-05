Kronprinsen på befrielsesaften: Frihedsbudskab er stadig vigtigt

- Frihedsbudskabet fremstår nok som en mere og mere fjern og abstrakt størrelse for de yngre generationer. Men det er fortsat relevant.

På Haderslev Kaserne er det sket med en årlig lysfest. Her var kronprins Frederik hovedtaler.

Tirsdag er Danmarks befrielse under Anden Verdenskrig blevet markeret landet over.

- Pandemien har ikke udslettet verdens aktuelle konflikter og krige. Den har blot fjernet fokus fra dem, lød det fra kronprinsen tirsdag aften.

Det er blot anden gang, at et medlem af kongefamilien har holdt tale ved lysfesten, siden traditionen begyndte i 1950.

Det skete første gang i 2016 med prins Joachim på talerstolen.

Kronprinsen meddelte også, at han og prins Christian slutter sig til dronningens fejring af Genforeningen i Sønderjylland 13. juni.

Kronprinsen udtrykte også sin respekt for den rolle, som mindretallet i grænselandet har spillet for forholdet mellem Danmark og Tyskland.

- Det er bemærkelsesværdigt og ikke mindst beundringsværdigt, at man på så kort tid opnåede en harmonisk sameksistens.

- Det tjener fortsat til inspiration langt ud over den danske grænse, sagde kronprinsen.

Normalt samles tusindvis af mennesker på kasernepladsen. Som følge af corona blev lysfesten i år holdt som et lukket arrangement.

Chefen for Slesvigske Fodregiment, oberst Lars Mouritsen, kaldte forud for begivenheden kronprinsens deltagelse for "en stor ære".

Bag lysfesten står Slesvigske Fodregiment og Haderslev Kommune.

Det var 4. maj 1945 om aftenen, at de tyske tropper kapitulerede og Danmarks befrielse blev bekendtgjort via radio fra britiske BBC.

Midt i aftenens udsendelse kunne nyhedsoplæser Johannes G. Sørensen overbringe sætningen, som gik over i historien:

- Her er London, BBC sender til Danmark. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig, lød det.

Også sidste år, som var 75-året for Befrielsen, ramte coronarestriktionerne en række officielle markeringer og arrangementer.