Kronprinsen løber i mål med 44 OL-atleter ved sin side

44 tidligere OL-atleter var med til at bringe kronprins Frederik over målstregen, da han løb Royal Run i Odense mandag eftermiddag.

Kronprinsen har på det seneste fået problemer med ryggen. Han virkede også en anelse træt, da han havde tilbagelagt dagens fjerde løb.

- Jeg har det rigtig godt. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har løbet i seks uger. Men der er så meget stemning og glæde, og for mig er det med til at bære det hele fremad, sagde tronfølgeren.

Blandt de medvirkende atleter var håndboldspiller Rikke Hørlykke, letvægtsroer Eskild Ebbesen og para-dressurrytter Annika Lykke Dalskov.

Det var netop den tredobbelte OL-guldvinder Eskild Ebbesen, kendt fra Guldfireren, der lagde medaljen om halsen på kronprinsen, da tronfølgeren kom i mål.

OL-atleterne var med for at markere, at kronprinsparret mødte hinanden under OL i Sydney i 2000.

De resterende løbere, som løb milen med den løbeglade prins, er alle født i 1968 - ligesom Frederik selv.

Også kronprinsesse Mary var til stede i Odense, hvor hun løb ti kilometer.

- Jeg har fulgt med fra dagens start, og det har været meget rørende. Han besidder en enorm styrke og en jernvilje. Vil han noget, så kan han det, sagde kronprinsessen.

Tidligere på dagen løb hun den korte distance i København sammen med parrets fire børn.

- Jeg er mere en hygge- end en langdistanceløber, nu må vi se. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå, lød det fra Mary, før hun blev sendt afsted af sin egen mand.

53 minutter senere løb hun over målstregen.

- Jeg blev båret frem af alle dem, der heppede på mig. Det var fedt, sagde kronprinsessen.

Hun lagde ikke skjul på, at løbet havde tæret på kræfterne, og at der er en pris at betale:

- Jeg tror, jeg løber lidt på adrenalinen. Og jeg har nok løbet nok til, at jeg får det lidt svært i morgen. Men jeg skal ikke løbe i morgen, så det er okay, lød det med et smil.

Kronprinsessen skal videre til København, hvor gemalen løber 10-kilometer-distancen mandag aften.

70.575 løbere har tilmeldt sig Royal Run, der er en fejring af kronprinsen, som fylder 50 år lørdag 26. maj.

Løbet er arrangeret af Dansk Atletik Forbund, DGI og Danmarks Idrætsforbund.