Kronprinsen har været ude på Royal Run-rute: Værd at vente på

Det var en både stolt og forventningsfuld kronprins, der søndag løb ud på den første rute under dette års Royal Run, hvor op mod 79.000 mennesker har tilmeldt sig for at løbe.

- Det var cirkushesten, der lugter savsmuld. Så skal den i gang. Det er dejligt at være i gang igen, faktisk. Jeg har ikke løbet et løb med officiel timing (tidtagning, red.) i to-tre år, siger kronprins Frederik til TV 2 efter løbet.

Kronprinsen løb blandt andet med danske veteraner, der har fysiske og psykiske mén efter deres tid i militæret. Samtidig blev løbet en del af fejringen af 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland.

Senere på dagen skal han løbe et løb i Odense og to i København. Det bliver til næsten 15 kilometer i alt.

Inden løbet i Sønderborg fortalte kronprinsen til TV 2, at han er stolt over det momentum, som Royal Run har fået blandt den danske befolkning. Løbet, der blev stiftet af kronprinsen i 2018, blev sidste år udskudt på grund af coronapandemien.

- Jeg er enormt stolt over, at løbet er kommet så langt, og over det momentum, der er i det. Det har været værd at vente på, sagde han.

- Det er en fantastisk dag at vågne op til. Det er et sammensurium af stor og lang forventning, og vi skal alle sammen glæde os over, at vi har mulighed for at være så mange sammen nu, lød det fra kronprinsen.

Også kronprinsesse Mary og tre af parrets børn løber med søndag.

Kronprinsessen er fløjet til Aalborg, hvor hun skal løbe fem kilometer cirka klokken 13.

På kongehusets Instagram-profil skriver hun, at hun allerede i flyet kan "fornemme den særlige stemning, der er ved Royal Run".

- Det har jeg set frem til at opleve igen. I dag skal jeg selv løbe fem kilometer. Men uanset om det er One mile, fem kilometer eller ti kilometer (som min mand kaster sig ud i senere!!), der er dagens udfordring, så handler det også om, at vi får en god fælles oplevelse, skriver Mary.

Også kronprinsen har været ved tasterne efter dagens første løb i Sønderborg.

- Jeg ser frem til en festlig dag rundt omkring i landet, og jeg håber, at alle der deltager eller følger med på sidelinjen, vil få en god oplevelse, skriver han på Instagram.

Prinsesse Isabella, prins Josephine og prins Vincent, har søndag formiddag løbet 1,6 kilometer i København, mens prins Christian ifølge TV 2 er på kostskolen Herlufsholm og derfor ikke deltager.