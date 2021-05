Kronprinsen der aldrig blev Venstre-konge

På Kristian Jensens cv glimter titler som både finans-, udenrigs- og skatteminister. Men for mange vil han nok lige så ofte forbindes med de to magtopgør i Venstre, der ikke gjorde ham til formand i partiet.

Det ene i en kælder i Odense i 2014. Det andet på et hotel i Brejning i 2019.

For Kristian Jensen, der fylder 50 år 21. maj, var målet med den politiske karriere klart fra en tidlig alder: formandsposten i Venstre og det statsministerkandidatur, der siden 1990'erne har fulgt med.

Allerede som formand for Venstres Ungdom i 1996 sagde Kristian Jensen det også selv.

- Min ambition? Jeg vil være statsminister, lyder det fra en 25-årig Kristian Jensen i et arkivklip fra TV Midtvest.

To år efter blev han medlem af Folketinget. I 2004 blev han skatteminister i Anders Fogh Rasmussens regering.

Da Fogh forlod dansk politik for at blive generalsekretær i Nato, arvede Venstres daværende næstformand, Lars Løkke Rasmussen, partiet og statsministerposten.

Samtidig blev Kristian Jensen valgt som ny næstformand og af medierne udråbt som partiets kronprins.

Kontrasterne mellem de to blev flere gange omtalt i medierne. Kritikere kaldte Kristian Jensen kedelig, mens tilhængere beskrev ham som målrettet.

Modsat kom Lars Løkke Rasmussen i 2014 i modvind på grund af sager om blandt andet brug af partiets penge på tøj og rengøring efter rygning på ikke-ryger hotelværelser.

Det førte til et internt Venstre-opgør i Odense, hvor en række støtter af Kristian Jensen ville stable et kampvalg på benene mellem de to om formandsposten i partiet.

Et opgør, der dog ifølge DR forsvandt i en kælder under et kvarters samtale mellem Løkke, Kristian Jensen og partisekretær Claus Richter. Løkke blev på tronen.

Efter at have tabt regeringsmagten i 2019 var der på ny uro om formandsposten i Venstre. Denne gang blev scenen sat ved et møde i Venstres hovedbestyrelse på et hotel i Brejning.

Resultatet blev, at partiet valgte hverken Lars Løkke Rasmussen eller Kristian Jensen. Begge trak sig fra deres poster.

Mens Lars Løkke Rasmussen forsvandt uset fra hotellet, gik Kristian Jensen ud til pressen, der ventede i spænding.

Her kunne journalisterne og seerne se en følelsesladet toppolitiker fortælle på direkte tv, at han opgav sit livs drøm: at blive Venstre-formand og statsminister.

Adspurgt til sin skuffelse knækkede Kristian Jensens stemme, da han svarede:

- Det tror jeg slet ikke, der er ord til at beskrive.

Kristian Jensen er fortsat medlem af Venstre, men i marts forlod han Folketinget for at blive særlig udsending i regeringens ambition om, at Danmark skal blive medlem af FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.

Privat danner han par med sangerinden Pernille Rosendahl. Han har tre sønner fra et tidligere ægteskab.