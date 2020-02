Kronprins Frederik opereret efter skiuheld i Schweiz

Kronprins Frederik er blevet opereret på Rigshospitalet, efter at han i sidste uge skadede sin skulder i forbindelse med skiløb i Schweiz.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse mandag.

- Behandlingen bestod i en ukompliceret operation, som forløb planmæssigt. Skulderskaden påvirker ikke kronprinsens officielle program, skriver kongehuset.

Kronprinsesse Mary bor i øjeblikket i Schweiz med parrets fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine.

Børnene er således i gang med et 12 uger langt skoleophold på Lemania-Verbier International School i Verbier i det sydvestlige Schweiz.

Kronprins Frederik opholder sig hos familien i Schweiz, når der er mulighed for det, oplyste kongehuset i december i fjor.

Familien bor i en skihytte, som kronprinsparret har ejet siden 2009.

Kronprins Frederik informerede offentligheden om ejerskabet af skihytten i forbindelse med børnenes skolestart i januar.

Siden kom det frem, at kronprinsparret også har lejet skihytten ud, når parret ikke selv boede i den.

Det har kronprinsparret nu sat en stopper for, da det mødte en del kritik, at de muligvis tjente penge på det.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, har dog afvist, at kronprinsparret tjente penge på udlejningen.

- De penge, der er kommet ind ved at leje huset ud, er brugt til at sikre driften, vedligehold og så selvfølgelig at afdrage på lånet, sagde hun i januar.