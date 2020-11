Krøllet Monty Python-hjerne indtog Hollywood

Han er kendt som manden, der i 1970'erne var med til at skabe Monty Python, og som senere rejste over Atlanterhavet for at kaste sig ud i amerikansk drama i Hollywood.

Søndag den 22. november fylder han 80 år.

Terry Gilliam blev født i USA af britiske forældre under Anden Verdenskrig og boede en del af sin barndom i Los Angeles. Da han var i 20'erne, flyttede han til Storbritannien, og her fik han job som animator på et tv-program for børn.

Han begyndte for alvor at markere sig inden for filmens verden i 1970'erne, da han var med til at skabe det farverige komedieunivers som en af de oprindelige bagmænd bag Monty Pythons Flying Circus.

Til at begynde med var hans rolle primært animator, og han stod blandt andet bag de vanvittige tegnefilmssekvenser i Monty Python-filmene.

Undervejs medvirkede Terry Gilliam i filmene i et hav af skæve roller og karakterer. Eksempelvis har han givet den som både ridder og æsel i "Monty Python og de skøre riddere". En film, hvor han også var medinstruktør.

Efter den britiske komediekarriere bevægede Terry Gilliam sig tilbage til USA for at kaste sig ud i amerikansk drama.

Han blev her kendt som instruktør bag en stribe store Hollywood-succeser som "Brazil" i 1985 og "Fear and Loathing in Las Vegas" og "Twelve Monkeys" i 1990'erne.

Hans seneste ambitiøse projekter som instruktør tæller filmen "The Man Who Killed Don Quixote" samt 2000'ernes store produktioner "Brothers Grimm" (2005) og "The Imaginarium of Doctor Parnassus" fra 2009.

Terry Gilliam kom i begyndelsen af året i modvind, efter at han kan kaldte MeToo-bevægelsen en "heksejagt" mod mænd.

Privat er han gift med makeupartist Maggie Weston. Parret har tre børn.