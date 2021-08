Kritik bekræfter minister i langsigtede problemer med skattevæsen

Trods betydelige fejl og usikkerheder i den del af statens regnskab, der handler om skatter og afgifter, glæder skatteminister Morten Bødskov (S) sig over, at det trods alt ikke længere betyder et forbehold for hele den danske stats regnskab.

Det siger han i en pressemeddelelse, der er sendt ud onsdag, efter Statsrevisorerne har gennemgået statens regnskab for 2020.

Her er det igen blevet til hård og alvorlig kritik af området for skatter og afgifter.

Det er korrekt, at kritikken for første gang i fire år ikke udløser et forbehold for, om hele statens regnskab er korrekt. Men der er stadig mange dele af skattevæsnet, der får kritik.

- Jeg glæder mig over, at Rigsrevisionen ikke længere finder det nødvendigt at tage forbehold for rigtigheden af statsregnskabet. Det er en stor milepæl og et vigtigt skridt i genopretningen af skattevæsenet, siger Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

- Jeg har sagt, lige siden jeg tiltrådte, at genopretningen af skatteforvaltningen er et langt, sejt træk. Det bliver jeg endnu engang bekræftet i, når jeg læser beretningerne.

Statsrevisorerne skriver onsdag, at de er nødt til at tage forbehold for regnskabet over skatte og afgifter af en række årsager. Særligt regnskabet over indtægter fra skatter og afgifter er ikke korrekt.

Skatteministeriet har i flere år og kan stadig ikke præsentere en retvisende opgørelse af borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige.

Der er flere registreringer i regnskabet, hvor Skatteministeriet ikke er sikker på, at det passer. Der er "konkrete fejl" for 1,5 milliard kroner.

Derudover der "uafklarede differencer" - altså steder, hvor beløb ikke passer med det, man forventer.

Også skattevæsnets sanktioner over for virksomheder, der snyder får kritik.

Ifølge Statsrevisorerne bruger skattevæsnet "kun i begrænset omfang" de muligheder, der er for at sanktionere virksomheder for brud på love og regler.

Og Morten Bødskov erkender, at det kan komme til at tage tid at løse alle problemerne.

- Regeringen har sat en række initiativer i gang for at komme udfordringerne til livs, blandt andet har vi styrket styringen af it-området markant.

- Men det ærlige svar er også, at det er umuligt at løse alle problemerne på den korte bane, siger han i ministeriets meddelelse.