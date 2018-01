Kritik af landbrugspakke udløste krisemøde på universitet

Ny hård kritik af beregninger i landbrugspakken fik i november 2017 ledelsen ved Aarhus Universitet til at indkalde til et krisemøde.

Beregningerne blev kritiseret af Bjørn Molt Petersen, der er en af landbrugspakkens hårde kritikere. Det gjorde han i en kritisk rapport, som han har udarbejdet for Danmarks Naturfredningsforening.

På krisemødet besluttede universitetets ledelse ifølge Berlingskes oplysninger at holde fast i universitetets oprindelige beregninger om landbrugspakken.

Samtidig blev det besluttet, at svagheder i Bjørn Molt Petersens forskning skulle fremhæves.

Efter mødet skrev dekan Niels Christian Nielsen i en mail til forskerkredsen.

- Det var rigtig vigtigt, at vi fik holdt mødet i dag - der er meget på spil. Det drejer sig om vores faglighed, troværdighed, og selvfølgelig er vores evne til at vinde konkurrenceudsætningen på spil.

- Der er mange, der gerne vil se os vingeskudt i den henseende, skriver Niels Christian Nielsen med henvisning til universitetets aftale med Miljø- og Fødevareministeriet.

I dagene omkring krisemødet blev der ifølge Berlingske udvekslet mere end 50 mails og sms'er mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om sagen. Der var også korrespondance på højeste niveau.

Ifølge eksperter, som Berlingske har talt med, skal universitetets ageren ses i lyset af en udmelding fra daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i sommeren 2017.

Her blev det varslet, at universiteternes kontrakter om såkaldt forskningsbaseret myndighedsbetjening på miljø- og fødevareområdet ville blive sendt i udbud.

Heine Andersen, professor emeritus ved Københavns Universitet, har læst sagens dokumenter og vurderer, at mail og sms'er udstiller, at regeringen har skabt en problematisk klemme på universiteterne ved at sende de enorme myndighedsopgaver i udbud.

Også Kaare Aagaard, seniorforsker ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, vurderer over for Berlingske, at det samlede billede af korrespondancen kan rejse alvorlig tvivl om motiverne hos fakultetsledelsen på Aarhus Universitet.