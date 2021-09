Kritik: S-klimaplan for lidt og for sent

"Køreplan for et grønt Danmark" skitserer, hvilke aftaler der skal indgås i hvert af de næste fire år, så alt er vedtaget i 2025.

- Vi kommer til at genbesøge de områder, vi har lavet aftaler på. Når vi når 2025, har vi genbesøgt alle sektorer mindst én gang, sagde Dan Jørgensen.

I august viste en rapport fra FN's klimapanel (IPCC), at det står langt værre til med klimaet end antaget.

Blandt andet med en global temperaturstigning på i værste fald mellem 3,3 og 5,7 grader i 2100. Det kan gøre store områder på kloden ubeboelige.

Regeringen skitserer 24 initiativer. Men en del af de nødvendige beslutninger tænkes først truffet på den anden side af næste folketingsvalg - i 2025.

Danmark skal i 2030 skære 20 millioner ton af udslippet.

- Vi har på to år truffet beslutninger, der gør, at vi er halvvejs i mål. Det er godt, fordi det er sket med bred opbakning, sagde Dan Jørgensen.

Klimarådet, regeringens rådgiver, har efterlyst en overordnet plan. Det samme har støttepartierne - EL, SF og R.

Men havde Dan Jørgensen ventet applaus, blev han skuffet.

Det er fint med anvisninger og køreplaner. Men hvor langsomt behøver det at gå?

Sådan lød det fra en bred vifte af Folketingets partier.

Klimaordfører Rasmus Helveg Petersen (R) er utilfreds med tempoet. Han kalder planen for "sort nøl".

- Det er helt unødvendigt, at vi skal vente til 2025 med at træffe de her beslutninger. Regeringen kommer til at lade sort energi overleve længere end nødvendigt, siger han.

Også Venstre efterlyser handling.

- Problemet er, at det bare er overskrifter, siger klimaordfører Marie Bjerre (V).

- Der er ikke noget konkret indhold i de aftaler. Så længe regeringen ikke er villig til at prioritere klimaet, bliver det jo bare ved skåltaler, siger hun.

SF's klimaordfører, Signe Munk, vil have en hurtig CO2-afgift.- Vi er optaget af, at vi får sat en pris på CO2 i år og ikke først i 2022, som regeringen lægger op til. Vi vil også diskutere en flyafgift allerede i år, siger hun. Klimaordfører Søren Egge Rasmussen (EL) er enig i at genåbne aftaler for at finde flere reduktioner.

I Dansk Energi fastslår administrerende direktør Lars Aagaard, at efteråret skal skabe klarhed om en grøn skattereform, grøn energi og Power-to-X, der dækker over brug af grøn strøm til at fremstille brint.

Virksomheder kan ikke vente til 2025 på at få klarhed, supplerer Ulrich Bang, klimachef i Dansk Erhverv.

- Fra EU's klimamål på 55 procent gik der kun et halvt år, inden EU-Kommissionen fremlagde en stor lovpakke for at nå målet, siger han.

Også Dansk Industri vil have farten op. Danmark kan komme i front med løsninger, som andre lande vil efterspørge, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen.

Han peger på nye teknologier som Power-to-X og kulstoffangst.

- Alt peger i én og samme retning. Vi skal sætte tempoet i vejret.