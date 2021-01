For at forebygge og inddæmme smitten lægger regeringen i den nye epidemilov op til at videreføre muligheden for besøgsforbud. Det skal også kunne gælde i beboernes egne boliger, og det møder kritik fra flere sider. På foto vaccineres beboere og ansatte på Tåsinge Plejecenter. (Arkivfoto) Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Kritik: Besøgsforbud hos ældre går for vidt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kritik: Besøgsforbud hos ældre går for vidt

Regeringen kritiseres for med den nye epidemilov at forbyde plejehjemsbeboere at få besøg i egen bolig. Det er i strid med Grundloven, mener organisation.

Danmark - 21. januar 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Coronasmitten rammer landets plejehjemsbeboere hårdt. Alene i sidste uge var der 106 dødsfald på plejehjem. Det er det højeste antal på en uge under epidemien. For at forebygge og inddæmme smitten lægger regeringen i den nye epidemilov op til at videreføre muligheden for besøgsforbud.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger