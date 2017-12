Kristian Jensen tror på kompromis om skat

Lykkedes det ikke for regeringen at enes med Dansk Folkeparti om skattelettelser, ville regeringspartneren Liberal Alliance stemme imod finansloven for næste år.

Men tirsdag aften opgav Liberal Alliance truslerne. Og onsdag morgen lyder der optimistiske toner fra Kristian Jensen i et interview med TV2 News, der møder finansministeren på gangen på Christiansborg.

- Jeg oplever faktisk, at der er en vilje til at finde hinanden på skatteområdet, siger finansministeren til TV2.

Forhandlingerne handler blandt andet om at sikre, at det bedre kan betale sig at spare op til pension. Og om at lette skatten for de lavestlønnede, understreger Kristian Jensen.

Dansk Folkeparti kræver, at udlændingepolitikken strammes markant til gengæld for overhovedet at indgå en aftale om skattelettelser. Den sammenkædning kaldte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag aften for ærgerlig.

- Jeg er faktisk lidt ked af, at man ikke kan gøre mere for de mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet, som har en historisk chance for at få fodfæste, sagde Løkke.

- Det er ikke, fordi vi ikke kan gøre begge dele, men jeg har lidt svært ved at forstå den kobling, lød det.

Kristian Jensen lader over for TV2 forstå, at det fortsat er realistisk at nå til enighed om begge dele.

- Jeg tror på, at vi får lavet en aftale, der både rummer en ændring af vores udlændingepolitik og en sænkelse af skatterne, siger Kristian Jensen til TV2.

- Vi har leveret en god finanslov. Vi leverer forhåbentlig en skatteaftale, der sænker skatten for de laveste indkomster og sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde.