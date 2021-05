Kristian Bil er på rette vej mod rekordtid

Og selv om der er et stykke vej op til Svend Heiselbergs rekord på godt 24 år som transportordfører, så er han den af de nuværende transportordførere, der har siddet i længst tid.

Onsdag den 19. maj fylder han 60 år.

Kristian Pihl Lorentzen blev født i 1961 og har nok arvet sin store interesse for benzin og asfalt af sin far, som var formand for et asfaltsjak.

Forældrene blev skilt, da han var fem, og som teenager flyttede han med sin mor til Ans, hvor han mere eller mindre har boet siden.

Han indledte sin karriere på sergentskolen i Sønderborg og blev siden udnævnt til major.

Den politiske karriere begyndte i 1993, hvor han blev medlem af kommunalbestyrelsen i Kjellerup Kommune for Venstre.

Det blev til 12 år i kommunalbestyrelsen, inden han i 2005 blev valgt til Folketinget, hvor han blev transportordfører året efter.

Ti år senere var han med sin store erfaring et muligt bud som transportminister i den rene Venstre-regering. Men til sin skuffelse var han ikke den foretrukne for Lars Løkke Rasmussen, som Lorentzen året før gik åbent imod i tøjsagen.

Han glædede sig i stedet over, at det blev hans gode ven Hans Christian Schmidt og fortsatte med sit store engagement lokalt i Viborg, hvor han er meget synlig og kendt for sin humor og flid.

Han har eksempelvis været med til at starte Viborg Bryghus, Tange Sø Folk Festival og er med i Viborg Skydeselskab.

Pihl Lorentzen vil gerne huskes for at have realiseret hærvejsmotorvejen, hvilket er en del af det milliardudspil, som Venstre præsenterede for nylig. Men regeringen er imod, så det er endnu uvist, om det bliver til noget.

Han er også glad for tog og kørte i 2012 samtlige jernbanestrækninger igennem i forbindelse med en af sine debatbøger om transport.

Da Kristian Pihl Lorentzen fyldte 50 år, var der sat 160 stole frem, mens der blev serveret helstegt pattegris med tilhørende musik natten lang.

Coronarestriktionerne gør, at fejringen nok bliver mindsket i år.

I stedet kan han fejres af sin forlovede, kørelærer Carina Bach, og sine tre børn, som han har fra et tidligere ægteskab.

Måske kan det også blive til en tur i veteranbilen, som er en Mercedes-Benz 250S fra 1966 med nummerpladen "Pihl 2".