Kristendemokraterne vil sænke stress ved at få flere i arbejde

Bioanalytikeren, der går ned med stress efter et hårdt corona-år med test og analyser. Børnehavepædagogen, der slides under lave normeringer. Og skolelæreren, der må give op over for kravene i folkeskolereformen.

Ifølge Kristendemokraterne er der alt for mange eksempler på, at danskere på arbejdsmarkedet går ned med stress.

Det vil partiet løse ved at få flere personer ud på arbejdsmarkedet for at mindske presset på dem, der allerede er i arbejde. Det siger Kristendemokraternes formand, Isabella Arendt, i sin partiledertale på Folkemødets hovedscene.

- Vores børn mangler pædagoger. Vores skoler mangler lærere. Vores virksomheder mangler ansatte af alle slags, og du kan stort set ikke opstøve en arbejdsløs håndværker. Kort sagt: Vi mangler arbejdskraft i Danmark, siger Isabella Arendt.

På Christiansborg har reformer, der skal øge arbejdsudbuddet været en central del af de seneste valgperioder. Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede i Folketingets afslutningsdebat, at hun hen over sommeren vil løfte sløret for en ti-årig reformplan, der blandt andet skal få flere i arbejde.

Mens øget arbejdsudbud for nogle partier i den blå lejr er vejen til øget vækst, så er Kristendemokraternes fokus lidt anderledes.

- Elefanten i rummet, når vi taler om arbejdsudbud, handler ikke alene om at få flere mennesker i arbejde. Det handler i høj grad om at sikre, at de mange flittige, dygtige og idérige danskere, der er på arbejde, kan holde til det i længden, siger Isabella Arendt, der ser Kristendemokraterne som et borgerligt midterparti.

Hun mener, at alt for mange danskere enten selv har været sygemeldt eller kender mennesker, som "bliver syge af eller på deres arbejde".

- Det er dygtige mennesker, som slides op. Jeg kender en bioanalytiker, der har knoklet under corona. Testsvar og analyser i ét væk. I dag er hun slidt træt og sygemeldt med stress. Hun arbejder deltid og kan ikke magte jobbet - et job, som hun ellers er glad for og stolt af, siger Isabella Arendt.

I talen peger hun på tre veje til at få flere mennesker ud på det danske arbejdsmarked. Det er lavere skat på arbejde, øget adgang for udenlandsk arbejdskraft og et mere "rummeligt arbejdsmarked" med flere fleksjob.

Kristendemokraterne kom ikke i Folketinget ved valget i 2019, men er nu repræsenteret på Christiansborg af Jens Rohde, der tidligere var folketingsmedlem for De Radikale.

Kristendemokraterne ligger i øjeblikket til 1,8 procent af stemmerne i Ritzau Index, der er et gennemsnit af seks meningsmålinger.

Dermed er partiet inden for rækkevidde af spærregrænsen på 2,0 procent. Kommer partiet over den ved næste valg, vil det normalt give fire mandater i Folketinget.