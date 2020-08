Isabella Arendt måtte notere sig, at Kristendemokraterne igen ikke kom ind i Folketinget i 2019.

Kristendemokraterne runder 20.182 vælgererklæringer

Partiet Kristendemokraterne har indsamlet nok vælgererklæringer til igen at stille op til Folketinget.

Kristendemokraterne har nået de 20.182 vælgererklæringer, der skal til for at blive opstillingsberettiget.

Det skriver formand Isabella Arendt på Twitter.

- Vi har nu nået de krævede 20.182 erklæringer - på rekordtid, skriver formanden.

Vælgererklæringerne skal dog godkendes af Social- og Indenrigsministeriet. Og her kan nogle blive erklæret ugyldige. Derfor venter Kristendemokraterne lidt, inden en officiel ansøgning bliver skudt afsted.

- Vi har dog brug for en lille buffer af erklæringer, da vi ikke kan forvente, at alle bliver godkendt - derfor indsamler vi lige et par hundrede flere, skriver Isabella Arendt.

Social- og Indenrigsministeriet har tidligere oplyst, at der normalt går et par uger, fra man modtager en officiel ansøgning til en eventuel godkendelse er endelig.

Kristendemokraterne var ved valget i 2019 bare 194 stemmer fra at sikre sig et kredsmandat i Vestjylland, hvor partiet historisk har stået stærkt. På landsplan blev det til 1,7 procent af stemmerne.

Ikke siden valget i 2001 er det lykkedes partiet at komme over spærregrænsen. Men partiet har troligt indsamlet vælgererklæringer og været opstillet siden da.

Efter valget fortalte Isabella Arendt, at partiet var "rigtigt trætte" af, at de ikke kom ind, men var godt tilfredse med forløbet.

- Vi er gået frem i stort set hele landet og i alle kommunerne. Vi har en massiv opbakning, og vi får nye medlemmer. Repræsentanter for vores ti storkredse kom med deres evaluering af valgkampen, og de meldte alle sammen om nye medlemmer, sagde Isabella Arendt her.

Det blev en dramatisk valgkamp for Kristendemokraterne, da forhenværende formand Stig Grenov måtte trække sig med stress-symptomer meget tidligt i den.

Daværende næstformand Isabella Arendt måtte overtage en række tv-debatter. Hun blev på partiets landsmøde i oktober valgt til ny formand.