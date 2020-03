Krisecentre ramt af coronapres: Får nødpladser til kvinder

Derfor er regeringen og en række af Folketingets partier blevet enige om at oprette midlertidige pladser på krisecentrene.

Flere udsatte kvinder henvender sig for at få hjælp.

Udbruddet af coronavirus i Danmark - og den delvise nedlukning af samfundet - har medført et ekstra stort pres på landets krisecentre.

55 pladser bliver oprettet, fortæller social- og indenrigsminister Astrid Krag.

- Vi ser desværre næsten en fordobling i antallet af henvendelser til krisecentrene. Det er velkendt, at i pressede situationer - som den vi står i nu - vokser konflikterne i nogle af de familier, der er pressede i forvejen.

- Pladserne bliver oprettet som akutpladser, som vil stå åbne for kvinder og kvinder med børn, der måtte søge væk fra vold, siger Astrid Krag.

De ekstra pladser finansieres med 11 millioner kroner. Midlerne fremrykkes fra finansloven for 2020. Aftalen om pladserne er indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

- At vi nu åbner 55 akutte pladser på krisecentrene, ændrer ikke ved, at vi har afsat penge på finansloven til at oprette flere varige pladser.

- Det arbejde vil vi fortsætte med. Men vi fremrykker nu nogle af midlerne til hurtigt at få nogle midlertidige pladser op at stå, siger Astrid Krag.

Nødpladserne oprettes på udvalgte krisecentre i København, Kolding, Odense, Holstebro og Aarhus. Centrene er blevet udvalgt efter en tæt dialog med sektoren, forklarer ministeren.

- Pladserne er til kvinder, der bliver udsat for vold i hjemmet.

- Mange af kvinderne har børn med. Og derfor har vi valgt at etablere pladserne på centre, der har faglig ekspertise til at tage sig af kvinder og ikke mindst børn, der flygter fra voldsramte hjem, siger Astrid Krag.

På finansloven for 2020 blev der afsat 55 millioner kroner i år til blandt andet flere varige pladser på kvindekrisecentre.

Herefter afsættes 75 millioner kroner årligt til centrene.