Krisecentre og Mødrehjælpen: Nu kan flere slippe af med stalker

Organisationerne Mødrehjælpen og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) mener, at et nyt udspil, der skal give bedre hjælp til ofre for stalking, er meget vigtigt.

Mandag har regeringen og et bredt flertal i Folketinget præsenteret udspillet, der har navnet "Bedre hjælp til ofre for for stalking".

Udspillet indeholder 14 initiativer, der skal hjælpe ofre for stalking og styrke behandlingstilbud for dem, der udøver stalking.

Partierne bag udspillet vil blandt andet indføre en særskilt bestemmelse i straffeloven, der skal gøre stalking ulovligt.

Desuden står der i udspillet, at man skal kunne varetægtsfængsle en person, hvis der er en særlig bestyrket mistanke om, at personen har begået stalking.

- Der er oprigtigt meget behov for, at kvinder nu får adgang til at blive fri for deres stalker ved, at man nu ændrer loven, så der bliver særskilt lovgivning af stalking. Det er virkelig godt, siger Karin Gaardsted, der er formand for LOKK og stedfortræder i Folketinget for Socialdemokratiet.

Trine Schaldemose mener også, at især kriminaliseringen af stalking er vigtig.

- Det er med til at give os et sprog for, at det her er forkert, siger hun.

Hun savner dog fokus på de børn, der påvirkes af stalking, hvis det eksempelvis er barnets far, der stalker barnets mor.

- Der kunne godt have være et lidt større fokus på, når børn bliver brugt som middel til stalking, siger hun.

Både Mødrehjælpen og LOKK fortæller, at der er mange, der søger hjælp hos dem, der også er udsat for stalking.

- Vi oplever både i vores generelle rådgivning og i vores voldsbehandling, at der er rigtig mange, der bliver udsat for forskellige grader af stalking, siger Trine Schaldemose.

Ifølge Dansk Stalking Center er 65 procent af dem, der bliver udsat for stalking, kvinder.

63 procent af dem, der udsættes for stalking, siger, at de bliver stalket af en mand, 19 procent siger, at de stalkes af en kvinde, mens 18 procent ikke kender kønnet på stalkeren.

Det anslås, at mellem 67.000 og 98.000 personer årligt er udsat for stalking.