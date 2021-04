Krimiroller gjorde Lars Bom til stjerne

Det skete med et brag i tv-serien "Strisser på Samsø", som i slutningen af 90'erne var den første danske tv-serie med et seertal på over to millioner.

Rollen sikrede den unge Lars Bom i hovedrollen øjeblikkelig national stjernestatus. Som følelsesforstenet stenbrostrisser og knudret enkemand, som blev forflyttet til Samsø med sin datter, fik han lov at vise sig frem for hele Danmark.

Lars Boms lige fra starten tætbarberede isse og stærke fysiske fremtoning tilført følsom mimik har siden givet ham muligheder for at spille på flere yderpoler.

I kultfilmen "Pusher" fra 1996 var han rå som urobetjent. Ligeså i tv-serien "Edderkoppen" fra 2000 som håndlangeren og henretteren Arthur.

Til gengæld fik charme og humor lov til at præge hans rolle som den tidligere landsholdsspiller og lastbilchauffør Johnny Olsen i den populære tv-serie, "Rejseholdet" i 2000-04. Hvor han kejtet bagte på kollegaen Gaby og spillede fodbold med Laudrupbrødrene og scorede på straffe.

"Rejseholdet" var banebrydende som den første danske tv-serie, der vandt en Grammy Award som bedste internationale tv-serie.

Bom har senere fortalt, at livet som landskendt i karrierens start var svært for ham og fik ham til at kigge ned, indtil han lærte at leve med det.

Siden har han dog gladeligt medvirket ikke mindst i mange teaterforestillinger samt en stribe film som "Klatretøsen" og serien om "Max Pinlig". I 2016 kunne han fejre sit 30-års jubilæum.

Også en længere og noget kitschet reklamekampagne for telefonselskabet Onfone, indtaling af lydbøger og foredragsvirksomhed er indgået i Lars Boms repertoire gennem tiden.

De seneste år har Bom medvirket i blandt andet tv-serierne "Badehotellet" og krimiserien "Sommerdahl" på TV2 Charlie.

Og så er han et naturmenneske, der også elsker at cykle og løbe langt. En mangeårig løbekarriere blev grundlagt med et maratonløb i 1998 på den kinesiske mur.

Lars Bom var i 22 år gift med Birgit, som han har tre døtre sammen med.

Siden 2010 har han været sammen med kontrabassisten Eva Malling, som han mødte, da de begge medvirkede i "Cabaret" i 2010.