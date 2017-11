Kriminelle udlændinge skal selv betale hjemrejsen fremover

Som et led i en politisk aftale der er indgået tirsdag aften, skal alle de kriminelle nu tvinges til at spare 15 procent af deres løn op, når de arbejder under afsoningen.

- Alternativet er, at andre skal betale, og det er dig og mig og alle mulige andre, der skal betale.

- Jeg synes, det er meget rimeligt, at vi siger, at vi hjælper dem med at lægge lidt til side, så de kan finansiere den rejse, de skal på, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Indsatte kunne ifølge tal fra 2012 tjene 9,58 kroner i timen plus forskellige tillæg for at arbejde eller uddanne sig. Sidstnævnte har kriminelle udlændinge dog ikke mulighed for.

Partierne bag aftalen om Kriminalforsorgen lægger ikke skjul på, at det handler om at ramme de kriminelle udlændinge. Men det rammer også danske kriminelle.

Det er helt rimeligt ifølge Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

- Det skal sende et signal om, at man selv skal være med til at afholde de udgifter, man har, siger folketingsmedlem Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti.

Hos Fængselsforbundet, der organiserer landets fængselsbetjente, er formand Kim Østerbye skeptisk.

- Grundlæggende synes jeg, at det er et unødvendigt tiltag. Det giver ikke særlig meget økonomisk at lave en tvungen opsparing, for at de indsatte kan betale 50 kroner for en togbillet.

- Det er måske at gå i lidt små sko, siger han til Jyllands-Posten.

Kriminalforsorgen får tilført mere end 600 millioner kroner ekstra til budgettet over fire år. Det betyder blandt andet 250 ekstra fængselsbetjente.