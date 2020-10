Kriminalitet skal koste mobil og halskæde

Unge, der spreder utryghed og frygt, skal holdes i kort snor, og de skal kunne straffes hårdere, hvis de fortsætter.

Mens politiet i dag kan forbyde enkeltpersoner, for eksempel et bandemedlem, at komme i særlige områder, lægger regeringen op til at udvide opholdsforbuddet til at gælde for større grupper.