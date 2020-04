Kriminalforsorgen vil igen sende dømte i fængsel

Indkaldelserne vil ske gradvist for at sikre, at man forhindrer smitte med coronavirus i at sprede sig i fængslerne.

Der bliver altså arbejdet med et forsigtighedsprincip.

- Vi skal have en kriminalforsorg med mindst mulig smittespredning, så vores indsatte og ansatte kan være trygge, siger Lykke Sørensen, fungerende direktør i Kriminalforsorgen, i en pressemeddelelse.

Kriminalforsorgen oplyser i pressemeddelelsen, at man derfor har oprettet særlig modtagekapacitet til kommende nye indsatte.

Modtagekapaciteten vil fungere sådan, at de indkaldte bliver isoleret efter indkaldelse og fremmøde.

De indkaldte vil skulle sidde i modtagekapaciteten i 14 dage, for på den måde er der en mulighed for at fange potentielt smittede - herunder potentielle raske smittebærere.

På den måde vil Kriminalforsorgen sikre sig, at de nyindsatte ikke har fysisk kontakt med hinanden eller andre indsatte.

Men ifølge John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen spiller man hasard med de indsattes sundhed.

Det er alt for tidligt at indkalde igen, mener han.

Fængslerne er for fyldte, og i stedet burde man prøveløslade folk, der har kort tid tilbage, samt se, om der kan afsones med fodlænke, lyder det.

- Man skal slet ikke genåbne endnu. Der er simpelthen for mange indsatte i fængslerne.

Coronakrisen har for nylig skabt kontroverser i det danske fængselsvæsen.

Onsdag stimlede 60 fanger ifølge Ekstra Bladet sammen i Horserød Fængsel i Nordsjælland.

De var ifølge avisen utilfredse med forholdene under coronakrisen.

De begynder igen som et led i en politisk aftale, der blev indgået 17. april om en gradvis genåbning af samfundet.