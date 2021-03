Krimidronningen har stadig fart i skriveriet

Allerede som ung kvinde var hun aktiv i flere ligestillingsoprør, har hun tidligere fortalt til Alt for Damerne.

- På det private område var jeg en rigtig aktiv deltager i den seksuelle revolution. Vi unge piger ville befri os fra århundreders dobbeltmoral og jomfrudyrkelse, og vi ville have ret til fri sex på lige fod med de unge mænd.

Oprindeligt er Gretelise Holm uddannet journalist. Som 17-årig fik hun en læreplads som journalistelev på Kolding Folkeblad som den første kvindelige elev.

Og i sin journalistiske karriere har hun været omkring både dagbladet Børsen, Berlingske og Politiken.

Især specialiserede hun sig som retspolitisk journalist, og det var et område, hun bestemt ikke dækkede med stilhed. Flere gange var hun på kollisionskurs.

Blandt andet afslørede hun sammen med en kollega en stor erhvervsmand med forbindelser til kongehuset som en gemen svindler.

Efter en årrække i København flyttede Holm med sin mand og to døtre til Sabro ved Aarhus, hvor hun var blevet ansat på Danmarks Journalisthøjskole.

Her fik familien lidt landlig idyl, før nye eventyr trak i Gretelise Holm. Sammen med sin mand flyttede hun til Zimbabwe i Afrika, hvor manden havde fået job.

Døtrene blev hjemme i familiens hus i Danmark for at færdiggøre deres studentereksamener.

Nogle år, som Holm tidligere har omtalt som "fantastiske".

Her kom der for alvor skub i forfatterskabet. Hun skrev blandt andet bøger om et afrikansk projekt, der havde til formål at forbedre kvinders retsstilling.

I årene før var det blevet til flere fag- og debatbøger samt børne- og ungdomsromaner.

Gretelise Holm er dog særligt kendt for krimiserien om Karin Sommer. Og valget af hende som hovedperson var fuldstændig velovervejet.

- Det var en smule kønspolitisk. Hun er en kvinde på godt 50 år, og den slags kvindelige helte er der ikke mange af i krimilitteraturen. Kvinder generelt bliver ret usynlige, når de passerer de 50, har hun sagt til Alt for Damerne.

De seneste år har hun skrevet flere bøger, debatindlæg og lignende - herunder udgivet sine erindringer i flere bind - men også holdt foredrag om livet blandt småkårsfolk i landdistrikterne, hvor hun har sit ophav.

Gretelise Holm mistede sin mand i 2015. De havde været gift i 44 år. Hun har to døtre og fem børnebørn.