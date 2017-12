Krigsveteran taber sag om millioner brugt på spil

Manden lagde sag an mod spiludbyderen, efter at han i 2012 og 2013 tabte to millioner kroner på online kasinospil og væddemål hos Unibet.

Penge, som han havde fået tilkendt som erstatning for psykisk arbejdsskade, da han var udsendt som soldat til Bosnien.

Sagsøgeren har gjort gældende, at han flere gange i forløbet gjorde spiludbyderen opmærksom på, at han ikke spillede af lyst, men af desperation.

Selv om han flere gange holdt pause med at spille, oplevede han at blive tilbudt såkaldte "lokkebonusser". Det fik ham til at genoptage spilaktiviteterne.

Manden har forklaret, at han havde tæt kontakt til medarbejdere i spilvirksomheden, som blandt andet inviterede ham til fodboldkampe i udlandet og andre arrangementer.

Først i september 2013 lukkede Unibet hans spilkonto, men da var pengene væk.

Spiludbyderen har på den anden side argumenteret med, at man ikke har særlige forpligtelser over for personer, der er psykisk sårbare eller har midler fra en erstatningsudbetaling.

Unibet har også afvist, at man skulle have benyttet særlige lokkebonusser over for krigsveteranen. Der var tale om bonusser, der blev tildelt som led i den almindelige markedsføring, har virksomheden hævdet.

Retten i Herning slår i dommen fast, at Unibet ikke kan klandres for noget.

Hvis krigsveteranen skulle have undgået at tabe de mange penge, skulle han ifølge dommen selv have anmodet om, at spilkontoen blev lukket på et tidligere tidspunkt.

Eller også skulle han have ladet sig registrere i Rofus-registret, der er et register over frivilligt udelukkede spillere, lyder det i dommen.

Sagen er blevet anset som principiel, og derfor havde krigsveteranen fået fri proces til at føre den ved retten i Herning.