Krigsudredere vil have mere tid og flere millioner

Forskerne har anmodet Udenrigsministeriet om at få yderligere et halvt år.

Det vil betyde, at udredningen i stedet for at være færdig efter to års arbejde i august 2018 tidligst kan offentliggøres i februar 2019.

I samme ombæring beder forskerne om yderligere to millioner kroner oven i det eksisterende budget på 10 millioner, skriver Politiken.

Udredningen opstod i kølvandet på Venstre-regeringens beslutning om at lukke den Irak- og Afghanistankommission, der blev nedsat under S-R-SF-regeringen.

Ifølge daværende justitsminister Søren Pind (V) havde kommissionen en "ubehagelig karakter af personforfølgelse" rettet mod blandt andre forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

Liberal Alliance støttede, at Venstre-regeringen lukkede kommissionen, men krævede, at kommissionens dokumenter skulle være offentligt tilgængelige.

Det modsatte Søren Pind sig. Derfor blev et kompromis at give forskere adgang til de hemmelige dokumenter og lade dem udarbejde en historisk udredning, der skal "sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden".

I modsætning til den nedlagte kommission skal udredningen ikke granske lovligheden af Irak-krigen eller den omdiskuterede behandling af fanger i både Irak og Afghanistan.

Det er heller ikke muligt at afhøre personer under vidneansvar. Ikke desto mindre er flere højtstående nøglepersoner indkaldt til interview.

Anders Fogh Rasmussen bekræfter således over for Politiken, at han har fået en henvendelse fra forskerne. Den tidligere statsminister agter at deltage i et interview, der endnu ikke har fundet sted.

Også departementschefen i Statsministeriet i årene 1996-2005, Nils Bernstein, stiller op.

- Jeg er blevet kontaktet og er parat til at deltage, siger han til Politiken.