Se billedserie Vraget af, hvad der med stor sandsynlighed er det danske orlogsskib "Delmenhorst", som sank under Slaget i Femern Bælt i 1644. Vraget blev opdaget under udgravninger til den faste forbindelse til Tyskland. Skibet ligger tæt ved kysten på blot tre meter vand. Foto: Udgravningsleder og museumsinspektør Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet/Free

Krigsskib fra 1644 fundet i Femern Bælt

Marinarkæologer har gjort et opsigtvækkende fund under arbejdet med Femern-tunnelen: Et skibsvrag fra et søslag, der endte forsmædeligt for Danmark.

Danmark - 18. september 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et spændende arkæologisk fund er dukket op under gravearbejdet syd for Lolland til den kommende tunnel til Tyskland: Et skibsvrag, som stammer fra Slaget i Femern Bælt i 1644. Vraget er med meget stor sandsynlighed det danske krigsskib "Delmenhorst", oplyser udgravningsleder Morten Johansen, museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der står for arbejdet.

