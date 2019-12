En gruppe unges voldsomme brug af fyrværkeri på Nørrebro i København får nu flere politikere til at kræve yderligere restriktioner på privates brug af krudt. Her er det billeder fra Nørrebro natten til fredag den 27. december 2019.

Krigsleg med fyrværkeri rejser krav om forbud

Efter unges amokløb med fyrværkeri vil flere politikere begrænse privates ret til at skyde af. Men de få skal ikke ødelægge det for de mange, mener ordfører.

En flok unges misbrug af fyrværkeri i juledagene i København har vækket debatten om, hvorvidt private skal have lov at rende rundt og skyde krudt af i gaderne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her