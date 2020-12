Krigskorrespondent ved et tilfælde

Det var ikke med vilje, at Matilde Kimer blev krigskorrespondent, men det var sådan, hun blev et kendt ansigt for de danske tv-seere.

Snart var Matilde Kimer på pletten med næsten daglige reportager hjem til både radio og fjernsyn, efterhånden som krigen bredte sig østpå, og Krim blev annekteret.

Så pludselig var Matilde Kimer, der lillejuleaften fylder 40 år, fuldbyrdet og næsten besat krigsreporter med kugler og bomber flyvende om ørerne.

- Det var et tog, der ikke stoppede ved nogen stationer. Jeg kunne ikke hoppe af og sige, at nu var det lige alvorligt nok. Uden at kende hele det store billede sad jeg med en fornemmelse af, at jeg kendte mere til området end andre, og det var overhovedet ikke en valgmulighed at bede en med hjelm og sikkerhedsvest tage over, fortalte hun i 2017 til Fyens Stiftstidende.

Passionen for det russiske opstod nærmest tilfældigt for vestsjællandske Matilde Kimer, da hun endte i Skt. Petersborg som studerende et par år efter gymnasiet.

Tilbage i Danmark supplerede hun studier i russisk sprog med en journalistuddannelse, som blev vejen ind i DR - først som praktikant.

På en reportagerejse til Moskva gik det op for hende, at jobbet var den helt rigtige kombination af fag og passion.

Hun blev fastansat og fik gradvis flere og flere opgaver med fokus på Rusland og de andre tidligere sovjetlande - kulminerende med korrespondenttitlen, som hun stadig bærer.

Det store gennembrud, dækningen af Ukraine-krigen, udløste både DR's Sprogpris og Den Berlingske Fonds Journalistpris.

I 2016 udgav Matilde Kimer bogen "Krigen Indeni" om livet som krigskorrespondent med de personlige og private omkostninger, det indebærer for en journalist med tre små til mellemstore børn.

Desuden holder hun herhjemme foredrag om Rusland og hendes erfaringer i det store land mod øst.