Krigsdrama får lunken modtagelse i 75-året for befrielsen

En dansk dramafilm om Anden Verdenskrig deler vandene hos havet af anmeldere, der generelt ikke er alt for begejstrede over "De forbandede år".

Kristeligt Dagblads anmelder er klart mest begejstret, da han kalder "De forbandede år" af Anders Refn for en fin og troværdig skildring af årene, efter at Danmark bliver besat af Tyskland 9. april 1940.

- Anders Refn fortæller i "De forbandede år" en stor og medrivende besættelsestidshistorie om de vanskelige valg, man måtte tage for 75 år siden, skriver anmelder Søren Hermansen.

Filmen af instruktøren Anders Refn får premiere torsdag og kommer således i 75-året for Danmarks befrielse 5. maj 1945.

I den følger man en velhavende dansk familie med fabriksejer Karl Skov, hans kone og fem børn, da deres liv bliver ændret radikalt med nazisternes indtog i Danmark 9. april 1940.

Intentionen med filmen har ifølge filmsiden Kino.dk været at give et nuanceret billede af Anden Verdenskrig og et indblik i den omdiskuterede samarbejdspolitik, hvor fortællingen ikke er præget af romantiserede myter om modstandshelte.

Men det lykkes ikke, hvis man spørger Informations anmelder. Der er nemlig foretaget alt for få fravalg i den, mener hun.

- Der er nok til flere sæsoners tv-serie i den udvikling, som en virksomhedsledelse måtte gennemleve under besættelsen, hvor de gik fra at følge politikernes opfordringer til at være landsforrædere.

- Den vil fortælle alt, og dermed gør den os ikke rigtigt klogere på noget, skriver anmelder Anita Brask Rasmussen blandt andet.

Med 20 års research har instruktør Anders Refn ellers gjort sit forarbejde godt, men ligesom Information mener Soundvenue, at der er stof nok i filmen til, at den kunne være blevet til en serie i stedet.

- For det er, som om filmen, der rummer et ekstensivt karaktergalleri og strækker sig over flere år og generationer, havde egnet sig bedre i føljeton-format med en catchy kendingsmelodi på ... skal vi sige 24 afsnit, skriver mediet.

Filmsiden Filmz skriver i sin anmeldelse, at filmen mest af alt minder om en historisk tjekliste, som gymnasieelever ville have godt af at se lige op til eksamen.

- Med "De forbandede år" vil Anders Refn i stedet nå det hele med en film, der er destilleret "Matador", men uden sjæl, humor og replikker, som vil blive husket.

Kristeligt Dagblad giver fire ud af seks stjerner til filmen, der fra Soundvenue og Filmz kun får tre stjerner. Information giver ikke stjerner i anmeldelsen.