Krav om seks overnatninger for turister bygger ikke på evidens

Regeringen kræver, at udenlandske turister minimum skal booke seks overnatninger for at få lov at krydse grænsen til Danmark.

Det er for at begrænse risikoen for, at der rejser turister ind, som kan starte nye kæder af smitte med coronavirus, forklarer justitsminister Nick Hækkerup (S) under en spørgetime i Folketingssalen onsdag.