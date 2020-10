Krav om mundbind udvides i dag: Butikkerne er forberedt

Således gælder kravet nu blandt andet også, hvis man er ude at købe ind. Både supermarkeder og andre butikker er underlagt kravet.

Og ude i butikkerne er man forberedt på de nye restriktioner.

Kommunikations- og analysechef i Coop Lars Aarup siger, at kædens butikker vil skilte med kravet for at hjælpe kunder med at huske på det nye krav.

- Det første, man ser, når man kommer til butikken, er et skilt, hvor der står, at man skal have mundbind på, medmindre man er et barn under 12 år, eller hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan gå med mundbind, siger han.

Coop vil ikke uddele mundbind ved indgangen til butikkerne, men Lars Aarup siger, at butikkerne vil være behjælpelige med en løsning.

- Vi går jo ud fra, at folk selv har mundbind med. Det kan vi se, at mange bruger allerede nu.

- Skulle man have glemt sit mundbind, må man henvende sig til personalet. Så kan man købe en lille pakke med mundbind i. I de butikker, hvor vi ikke har det, så må vi lige finde en anden løsning, siger han.

Kravet om mundbind vil desuden også gælde i biografer, teatre, på ungdomsuddannelser og i sundhedsvæsenet.

Ud over den udvidede brug af mundbind, træder en række andre restriktioner også i kraft torsdag.

Det vil nu være forbudt for butikker at sælge alkohol efter klokken 22.

Mandag sænkede regeringen desuden loftet for, hvor mange mennesker der må samles fra 50 til 10.

I den seneste opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) var 1017 personer blevet konstateret smittede med coronavirus inden for det seneste døgn. 138 personer er i øjeblikket registreret som indlagte med coronavirus.