Krav om fængsel i 238 år i sag om tonsvis af kokain

I alt er 15 mænd sat under tiltale. Nogle af dem gøres ansvarlige for indsmugling af cirka 4,5 ton kokain, som skal være blevet opblandet til cirka ni ton., som blev solgt i Danmark, Sverige og Norge.

Den påståede kriminalitet skal være sket gennem flere år. Den maksimale straf i narkosager er fængsel i 16 år. Men loftet skal gennembrydes ved at gøre brug af en særlig regel i straffeloven, så fire af de tiltalte bør idømmes hver 20 år, lyder det fra den ene af anklagerne.

- Man har opereret i et netværk i en lang årrække. Det har været professionelt og meget organiseret, og der har været tale om meget store mængder, siger senioranklager Annika Jensen i torsdagens retsmøde.

12 af de tiltalte har albansk baggrund, mens anklagerne omtaler tre andre, der angiveligt stod for ugentlige vekslinger af store beløb for netværket, for den arabiske del af netværket. Pengene blev i plastikposer bragt til og fra to souvenirbutikker i København.

Kun to af de tiltalte er danske statsborgere. Resten kræves udvist.

Efter flere end 60 retsmøder er sagen ved at nå finalen.

Undervejs har retten hørt om smuglerbiler med hemmelige rum. Det ene kunne kun åbnes ved hjælp af en chip i en fjernbetjening. Det andet krævede skruetrækkere.

Hver måned blev der, hævdes det, indsmuglet cirka 50 kilo fra Holland og Belgien.

Politiet installerede mikrofoner i flere biler og på forskellige adresser, ligesom betjente opsatte videokameraer og skyggede de nu tiltalte. Ved en aktion i sommeren 2019 skete anholdelserne. Siden har mændene siddet varetægtsfængslet.

Hos den formodede hovedmand i en ejendom på Amager fandt politiet godt fire millioner kroner på loftet. Hans hustru er blevet dømt for hæleri. Godt fem millioner fra narkotrafikken skal hun have brugt.

Profitten blev investeret i blandt andet en kyllingefarm og i ejendomme i Albanien, har anklagerne fremhævet. Her er to personer dømt for hvidvask.

Netværket virkede blandt andet fra den såkaldte albanerklub i Rantzausgade i København, og i forskellige lejligheder blev kokainen opblandet og ompakket, hævdes det.

Nærmest pertentlige regnskaber fundet på krypterede telefoner tillægges af anklagerne stor vægt som bevis.

Byretten mangler nu at høre taler for forsvarerne, der vil argumentere for frifindelse. Det vides endnu ikke, hvornår retten afsiger dom.