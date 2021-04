Krav om ekstra hård straf til voldtægtsanklaget far

- Sagen er usædvanlig grov, siger specialanklager Birgitte Ernst.

Mange af anklagerne går på, at han skal have voldtaget og krænket sin biologiske datter seksuelt adskillige gange, fra hun var baby, frem til at hun var syv år.

Der er desuden en række anklager om krænkelser ved at have taget billeder af både sin egen datter og andre mindreårige piger. Heraf handler flere om at have taget billeder af badende piger i badetøj.

Et forhold handler også om, at han skal have gået ind i en have og filmet ind ad et vindue til et pigeværelse.

Han er desuden anklaget for at have været i besiddelse af næsten 15.000 børnepornografiske fotos.

Desuden anklages han for at have delt flere børnepornografiske fotos og videoer af datteren på det mørke internet, og de er angiveligt blevet downloadet mere end 61.498 gange.

At der er tale om en meget grov og alvorlig sag, ses ikke kun i de mange anklagepunkter.

I anklageskriftet skriver anklager Birgitte Ernst, at hun vil have manden dømt efter paragraf 88. Den kan hæve straffen, når anklageren mener, at der er tale om "særdeles skærpende omstændigheder".

Det kan hæve strafferammen til 18 års fængsel i den pågældende sag.

Men straffen kan blive endnu strengere, da anklageren muligvis vil kræve forvaring, der betegnes som en af de strengeste straffe. Det er en straf uden en bestemt tidsgrænse, og den gives til farlige personer.

I anklageskriftet har anklageren dog også nævnt muligheden for at idømme manden en foranstaltningsdom. Det kan eksempelvis være en anbringelse til psykiatrisk behandling.

Birgitte Ernst oplyser, at de endnu afventer at få afklaret alle personlige oplysninger om manden, før de kan tage endelig stilling til, hvilken straf de vil gå efter.

Faren blev anholdt i oktober 2019, efter at National Cybe Crime Center (NC3), der hører under Rigspolitiet identificerede manden ud fra børneporno, som var blevet spredt på nettet.

Han har været varetægtsfængslet siden anholdelsen.

Mandens forsvarer har ikke nogen kommentarer til, hvordan manden forholder sig til de grove anklager. Det vil dog komme frem, når retssagen begynder 27. maj.

Anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag, men manden har fravalgt nævninger. Derfor bliver det en dommer og to domsmænd, som skal afgøre sagen, når den behandles i retten over seks dage i maj og juni.