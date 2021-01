Krav om coronatest overrasker rejsende fra Sverige

Det skyldes skærpede regler for indrejse, som trådte i kraft lørdag klokken 17. Siden er en del rejsende blevet afvist ved Øresundsbroen.

For at rejse ind i Danmark, skal man fremvise en negativ coronatest, der - som udgangspunkt - ikke er mere end 24 timer gammel.

Det fortæller Morten Juel Hansen, der vicepolitiinspektør i Københavns Politi og operativ chef for politiet i Københavns Lufthavn.

Foreløbig er 25 personer i bil og 33 passagerer i tog, der er rejst fra Sverige til Danmark, blevet nægtet indrejse. I alle tilfælde skyldes det, at de ikke har kunnet fremvise en gyldig, negativ coronatest.

Det er status lørdag omkring klokken 13.

I Københavns Lufthaven er væsentlig færre blevet bedt om at rejse retur.

Her er tre personer blevet afvist, da politiet vurderede, at deres rejse ikke havde et anerkendelsesværdigt formål.

- I lufthavnen har alle haft styr på deres test, fordi det er et krav, at de fremviser en negativ coronatest på afrejsestedet, inden de flyver til Danmark, siger Morten Juel Hansen.

Bestemmelsen om, hvilke rejser der har et gyldigt formål, er blevet skærpet, og denne ændring trådte - ligesom kravet om test - i kraft lørdag.

- Den store udfordring har været at forstå reglerne, fortæller Morten Juel Hansen om situationen ved grænserne.

Blandt andet må man som udlænding gerne rejse ind i Danmark, hvis man arbejder i landet eller skal deltage i en begravelse.

Men hvis man rejser til Danmark, fordi man skal til jobsamtale eller skal studere i landet, bliver man bedt om at vende om ved grænsen.

Den ene af de tre, der er blevet afvist i lufthavnen, var netop en studerende.

Politiet har ikke indsat ekstra mandskab i lufthavnen eller ved kontrollerne på Øresundsbroen på grund af de nye regler.

- Vi har intensiveret vores stikprøvekontroller på Øresundsbroen, så vores personale har været mere belastet, siger Morten Juel Hansen.

Hos kollegerne i Syd- og Sønderjyllands Politi har det også krævet en ekstra indsats at forklare borgerne, hvilke regler der gælder ved grænsen.

Det fortæller vicepolitiinspektør Allan Dalager. Politikredsen står for kontrollen ved den 70 kilometer lange dansk-tyske grænse.

- De nye regler har resulteret i flere afvisninger, fordi folk lige skal lære nogle nye vilkår at kende, siger han.

Han fortæller, at de udlændinge, der for tiden krydser grænsen i Sønderjylland, primært er tyskere, som arbejder i Danmark.

For personer i grænselandet - både på den tyske og svenske side - gælder lidt lempeligere regler end for andre.

De skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er maksimalt en uge gammel. Dermed skal de ikke testes, hver gang de eventuelt skal på arbejde i Danmark.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan lørdag eftermiddag ikke oplyse, hvor mange personer der er blevet afvist ved grænsen.

De skærpede indrejseregler gælder foreløbig indtil 17. januar.