Krav om coronapas i fitnesscentre fortsætter til september

Til gengæld kan brugerne glæde sig over, at man fra på mandag ikke længere skal have mundbind eller visir på, når man går rundt i centret.

For fitnesscentre bliver kravene ændret fra 1. august, så de kan nøjes med en daglig stikprøvekontrol af brugerne frem for at tjekke alle i indgangen.

Hos brancheorganisationen Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) er branchedirektør Morten Brustad glad for, at coronapasset er på vej ud.

Men han forstår ikke, at kravet om tjek af coronapasset skal gælde til 1. august.

- Det koster op mod fem millioner kroner hver uge bare i personaleudgifter. En fortsættelse af kravet om fast coronapas-kontrol af fitnessbrugere frem mod 1. august vil koste branchen yderligere 30 millioner kroner.

- Vi vil derfor kraftigt opfordrer til, at fitnessbranchen hurtigere får muligheden for at overgå til stikprøvekontrol, siger han i en kommentar.

Samme melding kommer fra erhvervsorganisationen SMVdanmark, der repræsenterer omkring 200 private fitnesscentre, der primært er ubemandet.

- Det er fuldstændig uhørt, at man ikke har indført stikprøvekontrol nu, siger direktør Jakob Brandt.

- Det rammer især de små træningscentre og fitnesscentre ude i de små kommuner i yderområderne, som normalt er ubemandet.

- Kravet betyder i praksis, at de må holde deres centre lukket eller ansætte folk til at tjekke coronapas, og det koster altså mange penge for de små centre, siger han.

Han peger på, at for eksempel solcentre og foreningsidræt har fået lov til at lave stikprøvekontroller og mener, at man burde lave en lignende løsning for de private fitnesscentre.

- Hvis den lokale boldklub har et træningscenter, kan den nøjes med en daglig kontrol, mens et privat center skal have en ansat til at tjekke. Det er konkurrenceforvridende, siger Jakob Brandt.