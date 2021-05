Krav om coronapas får museumsgæster til at blive hjemme

Kravet om at fremvise et coronapas får mange til at blive væk, siger Nils M. Jensen, der er formand for Organisationen Danske Museer.

- Museerne er genåbnet, men de lider. Lige nu er vi nede på at have 20 til 30 procent af de besøg, som der plejer at være på denne tid af året.

- Coronapasset er virkelig en hindring, siger Nils M. Jensen.

Kun gæster, der kan dokumentere, at de er vaccineret, testet negativ eller tidligere smittet, kan få adgang. Det udelukker især de spontane besøg.

- Det er helt entydigt, at museerne mister de gæster, der beslutter sig på dagen, siger Nils M. Jensen.

Efter genåbningen i foråret 2020, hvor der hverken var krav om mundbind eller coronapas, havde de fleste museer en flot sommer - blandt andet fordi mange blev hjemme i Danmark i ferien.

I år kan blive anderledes.

- Vi er virkelig bekymrede for, hvad coronapasset kommer til at betyde hen over foråret og sommeren, siger Nils M. Jensen.

Kunstmuseet Aros i Aarhus er blandt de museer, der mærker, at coronapasset er en barriere.

Mens der i 2019 var 21.231 gæster i en sammenlignelig periode over to forårsuger, har der siden genåbningen 21. april og til i dag været 7011 gæster.

Altså en tredjedel.

I en skriftlig kommentar siger museumsdirektør Erlend Høyersten, at museet var forberedt på en nedgang, men ikke at den ville blive så stor.

- Vi havde forventet en markant nedgang ved genåbningen, men tallene viser nu, at det er værre end forventet.

- Vi mærker effekten af de restriktioner, vi som kulturinstitution er underlagt med coronapasset som det største benspænd, siger han.

Han opfordrer derfor regeringen til at genoverveje passet for museernes vedkommende.

- Det er et bemærkelsesværdigt krav, når man må bevæge sig rundt i for eksempel et storcenter uden.

Skulle museerne have et håb om, at kravet er et spørgsmål om tilvænning, så tager de måske fejl.

Ifølge en måling, som Epinion har udarbejdet for Netværket af Attraktionsforeninger, forventer op mod hver tredje dansker at besøge færre attraktioner denne sommer.

Netværket tæller foruden museerne blandt andet forlystelsesparker, akvarier og zoologiske haver.

Blandt børnefamilierne gælder det 42 procent.

For begge grupper er coronapasset den største hindring, mens næstflest peger på, at de først vil besøge en attraktion, når de er vaccineret.

Som tredje forhindring kommer mundbindet.