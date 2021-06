Forbrugerombudsmanden slår fast, at det er ulovligt for virksomheder at gøre det til at krav at tagge andre i konkurrencer på eksempelvis Facebook. (Arkivfoto)

Krav om at tagge andre i SoMe-konkurrencer er ulovligt

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt en café for at stille krav om at tagge andre i Facebook-konkurrence.

Når virksomheder afholder konkurrencer på sociale medier, må de ikke kræve af deltagerne, at de "tagger" - eller omtaler - deres venner.

Det vil nemlig være en overtrædelse af spamforbuddet i markedsføringsloven. Det slår Forbrugerombudsmanden fast i en pressemeddelelse.

- Det må ikke være en betingelse for at deltage i konkurrencerne, at deltagerne tagger andre.

- Et tag udløser nemlig en notifikation, som henviser den taggede bruger til virksomhedens konkurrence, lyder det i pressemeddelelsen.

Når virksomheder kræver, at konkurrencedeltagere tagger andre, vil notifikationerne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være sendt på vegne af virksomheden.

Hvis den taggede person ikke har givet samtykke til at modtage notifikationen, vil det være en overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod spam, lyder det fra Forbrugerombudsmanden.

For nylig har Forbrugerombudsmanden faktisk politianmeldt en virksomhed til politiet for netop denne praksis. Det drejer sig om Café Velvet i Vejle, der også går under navnet Café Venedig.

Caféen er politianmeldt for at have afholdt 12 konkurrencer på Facebook, hvor der blev stillet krav om tags for at deltage. Konkurrencerne løb fra udgangen af september 2019 til medio september 2020.

Forbrugerombudsmandens undersøgelser viser, at der i denne periode blev sendt 3067 notifikationer som følge af tags i de 12 konkurrencer.

Forbrugerombudsmanden har forud for anmeldelsen orienteret caféen om, at markedsføringslovens forbud mod spam også gælder for dens konkurrencer på sociale medier.

Alligevel har caféen efterfølgende afholdt nye konkurrencer i strid med spamforbuddet.

Derfor har Forbrugerombudsmanden valgt at politianmelde caféen.