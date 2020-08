Kraftigste skybrud i fire år ramte onsdag Nordsjælland

Flere steder i Nordsjælland målte onsdag skybrud. To steder faldt mere end 40 millimeter regn på 30 minutter.

Det kraftigste skybrud i fire år ramte onsdag det nordlige Sjælland, skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

12 steder i Nordsjælland blev der registreret skybrud, hvor der falder over 15 millimeter nedbør på 30 minutter.

Fire af stederne blev der målt et dobbelt skybrud, mens der ved Allerød og Kokkedal næsten var tale om tredobbelt skybrud med henholdsvis 40,4 og 42,2 millimeter regn på en halv time.

Der er tale om et skybrud, når det regner mere end 15 millimeter på en halv time. Et dobbelt skybrud er, når det regner mere end 30 millimeter på en halv time, og et tredobbelt skybrud er mere end 45 millimeter på en halv time.

Og det er ikke særlig ofte, der kommer så voldsomme skybrud i Danmark, siger vagtchef hos DMI Mette Tilgaard Zhang.

- Sidste gang vi målte så kraftigt skybrud, var for fire år siden. Så det siger jo lidt om, at det ikke sker så tit, siger hun.

DMI havde på forhånd varslet risiko for skybrud i dele af Nordsjælland, men ifølge Mette Tilgaard Zhang er det alligevel kommet bag på DMI, hvor meget vand der egentlig faldt.

- Vi kan kun sige noget om sandsynligheden for skybrud. Men hvor meget vand, der kommer, kan være svært at sige.

- Så det her kraftige skybrud var ikke lige det, vi havde set i prognoserne. Vi havde set, at der kunne komme kraftige byger, men at det blev så kraftigt, det var ikke ventet, siger hun.

DMI har torsdag sendt en risikomelding ud om skybrud i den vestlige del af landet. Den gælder fra torsdag eftermiddag til fredag.

Herunder Syd- og Sønderjylland, Østjylland og Midt- og Vestjylland.

Men om der er risiko for et lige så kraftigt skybrud som onsdagens nedbør i Nordsjælland, kan ifølge Mette Tilgaard Zhang ikke fastslås.

DMI forventer lokalt mellem 25 og 35 millimeter på seks timer og lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 minutter.