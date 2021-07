Kraftig regn er poppet op over Tyskland som popcorn i en gryde

Det er en kuldepol, der har bevæget sig over Vesteuropa og resulteret i store mængder vand over Tyskland, Belgien og Holland.

Når kulden rammer varmen, giver det "ballade i popcorngryden", som meteorologen formulerer det.

- Det svarer til, at man hælder olie og popcornmajs i gryden og lægger låg på. Men hvilket majskorn popper først - hvor kommer den første byge, det ved vi ikke. Men vi ved, at det vil ske et sted, siger hun.

Det er ikke usædvanligt, at en kuldepol trækker ind over dele af Europa om sommeren og skaber ravage på vejrfronten.

- Vi ser det typisk en gang hver femte til tiende år, at der kommer et kraftigt regnskyl ind over det europæiske kontinent.

- Jeg husker tidligere år, hvor vi har set kraftige oversvømmelser i Polen, Tjekkiet og Bulgarien, siger Mette Zhang.

Når ødelæggelserne særligt i Tyskland har været store, hænger det ifølge meteorologen også sammen med landskabet.

- Når terrænet er lidt kuperet, søger vandet hen imod lavningerne. Så når der falder meget vand på skråninger, vil det løbe ned i dalene og give noget, der ligner en syndflod, siger hun.

Kuldepolen, der er skyld i miseren, er nu på vej mod sydøst.

- Jeg vil mene, at det værste nu er overstået i Tyskland. Skurken, altså kuldepolen, ligger nu nede over Alperne og bevæger sig langsomt mod sydøst - mod Italien og Adriaterhavet.

- Prognoserne antyder, at der kommer noget regn i Italien og det tidligere Jugoslavien. Men hvor mange mængder, og hvor slemt det bliver, har jeg svært ved at sætte præcise tal på, siger meteorologen.

Også Danmark er i mild grad påvirket af kuldepolen.

- Jo længere kuldepolen rykker mod sydøst, jo mere åbner det for de nordlige strømninger, som her om sommeren typisk giver køligere luft og lidt mere tør luft, end vi har set de seneste dage, siger Mette Zhang.