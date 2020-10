Kraftig blæst rammer landet i weekend med kun lidt sol

Samtidig med opklaringen trækker et blæsevejr ind over landet.

- Det begynder at blæse op i løbet af dagen, og det fortsætter i aften og i nat med frisk til hård vind. Lørdag tager blæsten til med op til kuling ude ved kysterne, men også ind over land. Især i de sydlige områder, siger Klaus Larsen.

Selv om det kommer til at ruske, forventer han ikke, at blæsten kommer til at forstyrre trafikken på broerne.

- Det er en østlig vind, som vil gå ned langs de store broer, så det burde ikke skabe problemer for trafikanterne. Muligvis med undtagelse af vindfølsomme køretøjer, siger han.

Lørdagen bliver hovedsageligt skyet.

- Der kan da komme perioder med sol, mens der kun er udsigt til en smule regn ind imellem. Det bliver mellem 15 og 19 grader, men da vi må døje med vinden, vil det nok føles noget køligere, siger Klaus Larsen.

Natten til søndag kommer det næste regnvejr ind fra syd, som kan give op til ti millimeter nedbør.

- Regnvejret kravler langsomt ind over hele landet og bevæger sig nordpå. Søndag eftermiddag begynder det at klare op med lidt tørvejr og solskin, og det bliver mellem 15 og 19 grader varmt, siger han.

De kommende to nætter bliver forholdsvis lune med 12-14 grader.

- Det er både vinden, som bliver varmet op over havet, inden den kommer ind over land, samt skydækket, der holder temperaturerne oppe, forklarer Klaus Larsen.