Kraftig blæst lukkede Øresundsbroen

Kraftig vind betød søndag aften, at Øresundsbroen var lukket for trafik i begge retninger.

Kort før midnat kunne Øresundsbroen så meddele, at spærringen var ophævet.

Dog frarådes vindfølsomme køretøjer stadig at køre over broen. Dog forventes det, at vinden vil aftage yderligere i løbet af natten til mandag.

I første omgang var broen kun lukket for biltrafik, men kort efter klokken 22 oplyste Københavns Politi, at også togtrafikken over sundet var indstillet på grund af den kraftige blæst.

Øresundsbroen oplyser i sit tweet sent søndag aften ikke, hvorvidt der er genåbnet for togtrafikken. I stedet henviser man til togoperatørerne.

På Storebæltsbroen blev der dagen igennem blevet frarådet kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af den kraftige vind.

Men ved 21.45-tiden søndag aften skrev Sund & Bælt på Twitter, at der "igen er passage for vindfølsomme køretøjer".

Den kraftige vind havde også betydning for trafikken på en række andre af landets broer.

Sent søndag aften var vinden dog aftagende. Det betød blandt andet, at der igen blev åbnet for vindfølsomme køretøjer på både Ny Lillebæltsbro og Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord.